В Беларуси после инаугурации Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные

Вечером в городах Беларуси ожидают новые акции активистов.

Фото: Радио Свобода

В Минске после тайной инаугурации Александра Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные.

Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода".

Не менее двух человек задержали возле Дворца Независимости, перекрыт центр Минска.

По данным Nexta Live, в 18:00 в городах Беларуси ожидают протесты активистов.

Напомним, Лукашенко сегодня официально прошел инаугурацию несмотря на непризнание результатов выборов президента странами ЕС и США. Координационный совет оппозиции Белоруссии призывает провести бессрочную акцию неповиновения.

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