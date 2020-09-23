В Беларуси после инаугурации Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные

Вечером в городах Беларуси ожидают новые акции активистов.

Фото: Радио Свобода

В Минске после тайной инаугурации Александра Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные.

Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода".

Не менее двух человек задержали возле Дворца Независимости, перекрыт центр Минска.

По данным Nexta Live, в 18:00 в городах Беларуси ожидают протесты активистов.