Добкин идет самовыдвиженцем на выборы мэра Харькова

Подробности он пообещал рассказать позже.

Добкин идет самовыдвиженцем на выборы мэра Харькова
Фото: Сергей Нужненко

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу только одно: желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - сообщил Добкин.

Подробности он пообещал рассказать во время ток-шоу на одном из телеканалов.

"Уважаемые Киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!", - добавил Добкин.

Напомним, в июне Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Он сказал, что "в последнее время серьезно рассматривает для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева". Добкин отметил, что ему не нравится то, что происходит с Киевом, и он намерен это исправить.

Сегодня, 23 сентября, "Блок Кернеса" утвердил действующего мэра своим кандидатом на должность мэра Харькова. Поскольку Кернес выдвигается от партии, а не как самовыдвиженец, то документы на регистрацию может подавать не сам кандидат, а его уполномоченное от партии лицо.

15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на лечении в Германии.

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