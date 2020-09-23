Волкер: Путин очень доволен ситуацией в Донбассе такой, какой она есть сегодня

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что президент РоSSии Владимир Путин "очень доволен ситуацией в Донбассе такой, какой она есть сегодня".

Об этом Волкер заявил во время второго дня форума, организованного американским Центром анализа европейской политики (СЕРА), передает "Голос Америки".

"Он не видит необходимости в решении ситуации, он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС ", - отметил он.

В контексте поддержки Украины, Волкер предложил несколько шагов, к которым могут прибегнуть американские дипломаты, чтобы дать толчок Минскому процессу.

Во-первых, по его словам, США должны назначить нового посла в Украине. Волкер выразил надежду, что номинированный на эту должность генерал Кит Дейтон уже до конца этого месяца или в начале октября, после вероятного утверждения его кандидатуры в Сенате, начнет свою каденцию.

"Во-вторых, нам нужен специальный посланник по вопросам Украины, который бы занимался переговорами, чем я занимался два года. Это иная роль, чем та, которую выполняет посол. Речь идет о проведении переговоров с Россией , координации работы с Германией и Францией, поддержке политики Вашингтона, работе с НАТО и ЕС , Канадой и Великобританией", - добавил Волкер.

Он отметил, что одна из главных задач этой должности - обеспечение продолжения санкционного режима против РоSSии:

"Таким образом РоSSия увидит, что санкции не исчезнут, пока она не позволит наступить миру в Украине и не уберется из Крыма", - пояснил Волкер.

Он также подчеркнул необходимость "увеличить для Путина цену его агрессии против Украины" среди самих россиян.

"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что роSSийские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему роSSийские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит... Внутри роSSийского общества есть давление. И мы должны усилить это давление относительно войны в Украине... Если США прибегнут к этим шагам и создадут такие условия для Путина, он может прийти к выводу, что его политика по отношению к Украине имеет слишком большую цену", - сказал бывший спецпредставитель Госдепа.

Выступая на этом же форуме, заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина, в свою очередь, призвала запад продолжать давление на РоSSию с помощью санкций и поддержать Украину на пути к реформам.

Она подчеркнула, что украинская сторона продолжает и будет продолжать выполнять условия Минских договоренностей.

Напомним, ранее Волкер также заявлял, что для переговоров с Россией о Крыме нужно мощное международное давление. Он также отмечал, что президент Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя готовность вести переговоры с РФ в различных форматах и предлагая новые идеи.