Волкер: Путин очень доволен ситуацией в Донбассе такой, какой она есть сегодня
Бывший представитель Госдепа предложил несколько шагов, чтобы дать толчок Минскому процессу.
Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что президент РоSSии Владимир Путин "очень доволен ситуацией в Донбассе такой, какой она есть сегодня".
Об этом Волкер заявил во время второго дня форума, организованного американским Центром анализа европейской политики (СЕРА), передает "Голос Америки".
"Он не видит необходимости в решении ситуации, он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС", - отметил он.
В контексте поддержки Украины, Волкер предложил несколько шагов, к которым могут прибегнуть американские дипломаты, чтобы дать толчок Минскому процессу.
Во-первых, по его словам, США должны назначить нового посла в Украине. Волкер выразил надежду, что номинированный на эту должность генерал Кит Дейтон уже до конца этого месяца или в начале октября, после вероятного утверждения его кандидатуры в Сенате, начнет свою каденцию.
"Во-вторых, нам нужен специальный посланник по вопросам Украины, который бы занимался переговорами, чем я занимался два года. Это иная роль, чем та, которую выполняет посол. Речь идет о проведении переговоров с Россией, координации работы с Германией и Францией, поддержке политики Вашингтона, работе с НАТО и ЕС, Канадой и Великобританией", - добавил Волкер.
Он отметил, что одна из главных задач этой должности - обеспечение продолжения санкционного режима против РоSSии:
"Таким образом РоSSия увидит, что санкции не исчезнут, пока она не позволит наступить миру в Украине и не уберется из Крыма", - пояснил Волкер.
Он также подчеркнул необходимость "увеличить для Путина цену его агрессии против Украины" среди самих россиян.
"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что роSSийские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему роSSийские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит... Внутри роSSийского общества есть давление. И мы должны усилить это давление относительно войны в Украине... Если США прибегнут к этим шагам и создадут такие условия для Путина, он может прийти к выводу, что его политика по отношению к Украине имеет слишком большую цену", - сказал бывший спецпредставитель Госдепа.
Выступая на этом же форуме, заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина, в свою очередь, призвала запад продолжать давление на РоSSию с помощью санкций и поддержать Украину на пути к реформам.
Она подчеркнула, что украинская сторона продолжает и будет продолжать выполнять условия Минских договоренностей.
Напомним, ранее Волкер также заявлял, что для переговоров с Россией о Крыме нужно мощное международное давление. Он также отмечал, что президент Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя готовность вести переговоры с РФ в различных форматах и предлагая новые идеи.
10 сентября Совет ЕС продлил санкции против РоSSии за подрыв суверенитета Украины.