Глава МИД Литвы назвал тайную инаугурацию Лукашенко "фарсом"

Линкявичюс отметил, что нелегитимность Лукашенко - факт со всеми вытекающими последствиями.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал тайную инаугурацию Александра Лукашенко фарсом.

Об этом он написал в Twitter .

"Какой фарс. Забудьте о выборах. Забудьте об инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими последствиями", - отметил Линкявичюс.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Напомним, сегодня в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Лукашенко. ЦИК Беларуси объявила о его победе на президентских выборах, однако оппозиция утверждает, что выборы с большим отрывом выиграла Светлана Тихановская.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

О церемонии инаугурации Лукашенко ранее официально не сообщалось. Его речь не транслировали официальные СМИ , как это предусмотрено законодательством.

Координационный совет оппозиции Белоруссии призывает граждан провести бессрочную акцию неповиновения.