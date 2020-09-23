Глава МИД Литвы назвал тайную инаугурацию Лукашенко "фарсом"
Линкявичюс отметил, что нелегитимность Лукашенко - факт со всеми вытекающими последствиями.
Фото: DELFI / Domantas Pipas
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал тайную инаугурацию Александра Лукашенко фарсом.
Об этом он написал в Twitter.
"Какой фарс. Забудьте о выборах. Забудьте об инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими последствиями", - отметил Линкявичюс.
Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.
Напомним, сегодня в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Лукашенко. ЦИК Беларуси объявила о его победе на президентских выборах, однако оппозиция утверждает, что выборы с большим отрывом выиграла Светлана Тихановская.
Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.
О церемонии инаугурации Лукашенко ранее официально не сообщалось. Его речь не транслировали официальные СМИ, как это предусмотрено законодательством.
Координационный совет оппозиции Белоруссии призывает граждан провести бессрочную акцию неповиновения.