Законопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов Украины

В Раду обратились с просьбой не поддерживать проект закона.

Законопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов Украины

Ассоциация городов Украины обратилась к Главе Парламента, главам депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект Закона Украины «О городе Киеве - столице Украины» как не соответствующий Конституции Украины. Об этом говорится на сайте Ассоциации.

"Законопроект, который существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления, выносится на рассмотрение меньше чем за месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы. Это противоречит общеевропейской практике. Особенно критическим является введение в статье 24 дополнительных ограничений для депутатов Киевского городского совета уже после выдвижения кандидатов политическими силами", - считают там.

Кроме того, в Ассоциации городов отмечают, что законопроект не соответствует ч.2 ст.118, ч.1 ст.133, ч.2 ст.140 Конституции Украины, поскольку вводит для органов местного самоуправления города Киева правила, которые существенно отличаются от общих правил, действующих для других органов местного самоуправления.

"Конституция предусматривает для города Киева четкий перечень случаев, когда его правовой статус может отличаться от других городов. Это вопрос административно-территориального устройства, особенности столицы, а также особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, вытекающие из предыдущих двух обстоятельств. Вместе с тем законопроект значительно выходит за эти пределы. Это создает опасный прецедент введения существенных различий для отдельной административно-территориальной единицы вопреки унитарному статусу Украины, а также создает многочисленные коллизии в законодательстве", - отмечают в Ассоциации городов.

Также там отмечают, что документ не учитывает отечественную и зарубежную критику, при его подготовке было отклонено предложение посредничества Совета Европы в проведении консультаций между всеми заинтересованными сторонами.

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