Оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции протеста после тайной инаугурации Лукашенко

"Президент, который должен уйти, но утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации".

Координационный совет оппозиции Белоруссии призывает провести бессрочную акцию неповиновения после того, как Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале член президиума КС Павел Латушко.

Он написал, что инаугурация "больше напоминает преступную сходку для коронации очередного вора в законе", и заявил, что в связи с формальным окончанием предыдущего срока полномочий с сегодняшнего дня Лукашенко больше не президент.

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Президент, который должен уйти, но утверждает, что набрал больше 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОНа, в обстановке тайности и секретности, в узком кругу спешно привезенных чиновников. Где радостные граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает преступную сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки лживых чиновников", - отметил Латушко.

Он также отметил, что у Лукашенко был шанс уйти.



"Но дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь . Он просто глава ОМОНа, без знаков различия орудующего на улицах Беларуси, и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!", - добавил член президиума КС.

Напомним, сегодня в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Лукашенко. ЦИК Беларуси объявила о его победе на президентских выборах, однако оппозиция утверждает, что выборы с большим отрывом выиграла Светлана Тихановская.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.