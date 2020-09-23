НАБУ завершило расследование по делу экс-сотрудника ГПУ Щербины

НАБУ открыло материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

НАБУ завершило расследование по делу экс-сотрудника ГПУ Щербины
У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід колишньому чільнику Головного слідчого управління Генеральної прокурату
Фото: 5 канал/ Евеліна Михайленко

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по подозрению экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, уличенного в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению $ 150 тыс. неправомерной выгоды экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"22 сентября 2020 года стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч.4 ст. 369, ч.1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ вместе с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали план действий, по которому спланировали получить от столичного застройщика $ 150 тыс. за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением ГБР. Указанные средства якобы должны были передаваться директору ГБР, однако такого намерения у экс-сотрудника прокуратуры не было.

"Человека задержали после получения первого транша в 75 тыс. долл. США из оговоренных 150 тыс. долл. США. В этот же день участнику преступления сообщили о подозрении", - заявили в НАБУ.

Напомним, в декабре 2019 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину с альтернативой в 2 млн 130 тыс. грн залога. Его сообщника - предпринимателя Валентина Шевченко суд также арестовал с залогом в почти 600 тыс. грн.

Щербина и Шевченко были задержаны после передачи последнему взятки для закрытия уголовного производства в Государственном бюро расследований - как раз накануне финального голосования в парламенте по изменениям в Закон о ГБР.

В материалах дела также фигурирует фамилия директора ГБР Романа Трубы. Правда, доказательств того, что он знал о договоренности Шевченко и Щербины, у следствия на данный момент не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
В Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевойВ Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевой
Блок рекламы


Похожие новости
В "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ СытникаВ "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ Сытника
ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК"
Евросоюз призвал Раду срочно изменить закон о НАБУ и напомнил о безвизеЕвросоюз призвал Раду срочно изменить закон о НАБУ и напомнил о безвизе
Свидетель по делу Балуха: все свидетельствовало о жестоком избиенииСвидетель по делу Балуха: все свидетельствовало о жестоком избиении
Порошенко вызывают в Печерский райсуд по делу о национализации ПриватБанкаПорошенко вызывают в Печерский райсуд по делу о национализации ПриватБанка
КСУ признал неконституционными некоторые нормы закона о НАБУКСУ признал неконституционными некоторые нормы закона о НАБУ
В НАБУ заявили о "манипуляциях" в выступлении генпрокурора Венедиктовой перед РадойВ НАБУ заявили о "манипуляциях" в выступлении генпрокурора Венедиктовой перед Радой
НАБУ проводило спецоперацию с детективом "под прикрытием" в деле о вероятном взяточничестве нардепа ЮрченкоНАБУ проводило спецоперацию с детективом "под прикрытием" в деле о вероятном взяточничестве нардепа Юрченко
"Европейская солидарность" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев""Европейская солидарность" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"
Украина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - ВенедиктоваУкраина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - Венедиктова
Последние новости
Подгружаем последние новости