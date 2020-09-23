НАБУ завершило расследование по делу экс-сотрудника ГПУ Щербины

НАБУ открыло материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по подозрению экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, уличенного в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению $ 150 тыс. неправомерной выгоды экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"22 сентября 2020 года стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч.4 ст. 369, ч.1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ вместе с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали план действий, по которому спланировали получить от столичного застройщика $ 150 тыс. за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением ГБР. Указанные средства якобы должны были передаваться директору ГБР, однако такого намерения у экс-сотрудника прокуратуры не было.

"Человека задержали после получения первого транша в 75 тыс. долл. США из оговоренных 150 тыс. долл. США . В этот же день участнику преступления сообщили о подозрении", - заявили в НАБУ.

Напомним, в декабре 2019 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину с альтернативой в 2 млн 130 тыс. грн залога. Его сообщника - предпринимателя Валентина Шевченко суд также арестовал с залогом в почти 600 тыс. грн.

Щербина и Шевченко были задержаны после передачи последнему взятки для закрытия уголовного производства в Государственном бюро расследований - как раз накануне финального голосования в парламенте по изменениям в Закон о ГБР.

В материалах дела также фигурирует фамилия директора ГБР Романа Трубы. Правда, доказательств того, что он знал о договоренности Шевченко и Щербины, у следствия на данный момент не было.