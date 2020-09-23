Оккупанты обвинили ВСУ в нарушении договоренностей ТКГ у Водяного

РоSSийско-оккупационные войска в Донбассе обвинили Вооруженные силы Украины в несоблюдении договоренностей Трехсторонней контактной группы относительно режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил

"Когда вооруженные провокации не дают результата, русско-оккупационные войска направляют свои коварные действия в сторону Объединенных сил через Интернет. Противник продолжает практику необоснованных обвинений ВС Украины под видом сокрытия собственных нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, на YouTube-канале боевики опубликовали видео, где якобы украинские военные проводят инженерные работы в районе н.п. Водяное. В штабе ООС отмечают, что приведенное видео было снято без привязки к месту и времени фиксации, что указывает на его постановочный характер.

"Этот видеоролик является очередным примером манипулятивной враждебной пропаганды, имеющей целью обвинить Объединенные силы в несоблюдении условий договоренностей от 22 июля 2020 года и желании сорвать мирный процесс. Так и не достигнув результата в ходе недавних провокаций по дискредитации морпехов в районе населенного пункта Шумы, вооруженные формирования РФ пытаются применять такую же тактику и у Водяного. Подобные действия приводят к повышению напряжения и эскалации ситуации на линии разграничения сторон. Подчеркиваем! В отличие от оккупантов, все подчиненные подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности ради мира, сохранения жизней военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно договоренностям о всеобъемлющем перемирии, которое началось 27 июля, запрещены не только обстрелы, но и проведение инженерных работ.

Ранее оккупанты уже обвиняли украинских военных в проведении инженерных работ у Шумов, после чего заявили, что настаивают на совместной проверке. Боевики также блокировали проведение ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка".

18 сентября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что министр обороны издал приказ, которым премии военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе привязываются к нарушению режима тишины. Если же военнослужащий допускает нарушения, то его штрафуют и премию сокращают. В Минобороны отметили, что приказ о премиях должен дополнительно мотивировать бойцов.