Зеленский назвал причины вспышек коронавируса в Украине

По мнению президента, люди устали от карантина и эмоционального напряжения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, причиной роста количества заражений коронавирусом в Украине является то, что люди устали от угрозы COVID-19, карантина и постоянного эмоционального напряжения.

Такое мнение он высказал в интервью словацкому экономическому изданию Hospod?rske noviny накануне официального визита в Словакию. Текст интервью переведен Офисом президента.

"Люди очень хотят вернуться к привычной жизни. Больше всего вспышек спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов", - заявил президент.

Он отметил, что в начале карантина удалось не допустить большого удара пандемии.

"Важно, чтобы вакцину изобрели скорее и чтобы мы, работая вместе и помогая друг другу, разрабатывали общеевропейские ответы на негативные последствия пандемии", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что рекордной суточной заболеваемостью для Украины стал показатель 16 сентября - 3 548 новых инфицированных.

По словам министра здравоохранения, максимальное количество коек, которое в украинских больницах можно отвести для лечения больных коронавирусом, составляет 50-52 тысяч. Сейчас выделено уже 36 тысяч, Минздрав хочет увеличить это количество еще на 16 тыс. Подробнее об этом читайте в интервью LB.ua с главой МОЗ.

30 июля министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Зеленским доложил, что главной причиной роста числа инфицированных коронавирусом на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

В ответ на это Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал руководство Минздрава прекратить практику обобщенных обвинений в адрес всего религиозного сообщества, сосредоточив вместо этого внимание на внедрении эффективных мер для уменьшения риска заражения украинцев в местах активных социальных контактов.