Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"

Украинская власть стремится получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины.

Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет полной интеграции в Европейский Союз.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на интервью главы государства словацкому экономическом изданию Hospod?rske noviny.

"Однако Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы - европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Мы стремимся получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины. Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления", - сказал Зеленский.

По его словам, украинская власть сейчас работает над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и ЕС, а также адаптировать торговую часть Соглашения к современным экономическим реалиям. Это будет одной из важных тем саммита Украина-ЕС 1 октября в Брюсселе.

"Евросоюз - наш ключевой партнер в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности и поддержки реформ. Со времени подписания Соглашения об ассоциации ЕС стал главным торговым партнером Украины, доля которого составляет уже более 40% нашей внешней торговли. С начала безвизового режима в 2017-м украинцы осуществили 50 млн путешествий в страны Евросоюза", - добавил Зеленский.

Напомним, в июле стало известно, что на саммите Украина-ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе, ожидается подписание соглашения о едином авиапространстве.

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