В Украине начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборами

МИД Украины готово оказывать всестороннее содействие международным наблюдателям в выполнении ими своего мандата.

В Украине 23 сентября начала работу Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

"22 сентября первая заместитель министра Эмине Джапарова приняла главу Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за местными выборами Ингибйорг Гисладоттир. В соответствии с приглашением украинской стороны, 23 сентября в Украине начинает работу Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами, которые запланированы на 25 октября", - говорится в сообщении.

Во время встречи Джапарова заявила, что Украина последовательно поддерживает беспристрастную, автономную и деполитизированную деятельность БДИПЧ по мониторингу выборов в государствах-участниках ОБСЕ . Она также подчеркнула, что МИД Украины готово оказывать всестороннее содействие международным наблюдателям в выполнении ими своего мандата.

Заместитель министра отметила, что впервые местные выборы состоятся в новых условиях в рамках проведения реформы децентрализации, в связи с чем в стране наблюдается беспрецедентно высокий уровень внимания к выборам.

Стороны подчеркнули важность международного наблюдения за выборами как ключевого элемента развития демократических процессов и дальнейшего совершенствования избирательных систем в государствах.

Напомним, местные выборы пройдут в воскресенье 25 октября. ЦИК объявила о старте с 5 сентября избирательного процесса.