Комитет Сената одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине

В Сенате надеются, что кандидатуру Дейтона утвердят в ближайшее время.

Комитет по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Америки согласовал кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Сената.

"Я особенно рад отправлять номинантов на должности послов в Японии и Украине на финальное утверждение Сенатом. Эти должности играют жизненно важную роль во внешней политике США , и я надеюсь, что кандидатуры господина Вайнштайна и господина Дейтона будут утверждены в ближайшее время", - заявил председатель Комитета сенатор Джим Риш.

Всего Комитет Сената одобрил 15 номинантов на различные должности.

Напомним, в мае Дональд Трамп предложил на должность посла в Украине Кита Дейтона.

С 2010 года Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности в Украине - его назначил на то время глава Пентагона Джеймс Маттис.

Дейтон 40 лет прослужил в армии Соединенных Штатов. Он также работал военным атташе американского посольства в РоSSии и был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования. Он владеет немецким и русским языками.

Кандидатуру Дейтона еще должен утвердить Сенат США .