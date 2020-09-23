Комитет Сената одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине

В Сенате надеются, что кандидатуру Дейтона утвердят в ближайшее время.

Комитет Сената одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине
Кит Дейтон
Фото: https://en.wikipedia.org

Комитет по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Америки согласовал кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Сената.

"Я особенно рад отправлять номинантов на должности послов в Японии и Украине на финальное утверждение Сенатом. Эти должности играют жизненно важную роль во внешней политике США, и я надеюсь, что кандидатуры господина Вайнштайна и господина Дейтона будут утверждены в ближайшее время", - заявил председатель Комитета сенатор Джим Риш.

Всего Комитет Сената одобрил 15 номинантов на различные должности.

Напомним, в мае Дональд Трамп предложил на должность посла в Украине Кита Дейтона.

С 2010 года Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности в Украине - его назначил на то время глава Пентагона Джеймс Маттис.

Дейтон 40 лет прослужил в армии Соединенных Штатов. Он также работал военным атташе американского посольства в РоSSии и был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования. Он владеет немецким и русским языками.

Кандидатуру Дейтона еще должен утвердить Сенат США.

Ранее сообщалось, что должность американского посла освободилась в мае 2019 года, когда Трамп уволил с этой должности Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
В Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевойВ Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевой
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборамиВ Украине начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборами
"Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова"Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова
В своем выступлении на Генассамблее ООН Трамп не упомянул об Украине и войне с РоSSиейВ своем выступлении на Генассамблее ООН Трамп не упомянул об Украине и войне с РоSSией
СНБО сотрудничает с международными партнерами для блокировки "ВКонтакте" в УкраинеСНБО сотрудничает с международными партнерами для блокировки "ВКонтакте" в Украине
Британские военные совершили в Украине "наибольшую за двадцатилетие" десантную операциюБританские военные совершили в Украине "наибольшую за двадцатилетие" десантную операцию
Фокин согласился отчитаться перед комитетом РадыФокин согласился отчитаться перед комитетом Рады
В Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевойВ Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевой
Комитет Рады рекомендует возобновить выдачу "пакетов малыша"Комитет Рады рекомендует возобновить выдачу "пакетов малыша"
Следственный комитет Беларуси выдвинул Колесниковой обвинениеСледственный комитет Беларуси выдвинул Колесниковой обвинение
Правительство одобрило стратегию борьбы с организованной преступностью на пять летПравительство одобрило стратегию борьбы с организованной преступностью на пять лет
Последние новости
Подгружаем последние новости