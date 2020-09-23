"Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова

Действующий глава Харькова Геннадий Кернес будет бороться на выборах 25 октября 2020 года за должность городского головы. Его кандидатуру 23 сентября единогласно поддержали участники конференции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Об этом сообщает "Суспільне".

"Мы объединились вокруг идеи построения успешного Харькова, мэром которого является Геннадий Кернес", - сказал первый заместитель мэра Игорь Терехов, который, по данным пресс-службы партии, не является членом Блока Кернеса и должностей в организации не занимает.

Он назвал Кернеса сильным и харизматичным лидером, который стал "не просто частью истории Харькова, а брендом города".

Партия также утвердила свою предвыборную программу и список депутатов в горсовет. Терехов назвал первых пять кандидатов в списке: Геннадий Кернес, Харьковский городской голова; Игорь Терехов, первый заместитель мэра; Александр Новак, секретарь горсовета; Татьяна Чечетова-Терашвили, заместитель мэра; Виктория Китайгородская, директор Департамента админуслуг горсовета.

Поскольку Кернес выдвигается от партии, а не как самовыдвиженец, то документы на регистрацию может подавать не сам кандидат, а его уполномоченное от партии лицо.

Напомним, с 10 сентября Кернес находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Новак.

15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на лечении в Германии.