"Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова

Его кандидатуру единогласно поддержали участники конференции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

"Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова
Фото: Макс Левин

Действующий глава Харькова Геннадий Кернес будет бороться на выборах 25 октября 2020 года за должность городского головы. Его кандидатуру 23 сентября единогласно поддержали участники конференции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Об этом сообщает "Суспільне".

"Мы объединились вокруг идеи построения успешного Харькова, мэром которого является Геннадий Кернес", - сказал первый заместитель мэра Игорь Терехов, который, по данным пресс-службы партии, не является членом Блока Кернеса и должностей в организации не занимает.

Он назвал Кернеса сильным и харизматичным лидером, который стал "не просто частью истории Харькова, а брендом города".

Партия также утвердила свою предвыборную программу и список депутатов в горсовет. Терехов назвал первых пять кандидатов в списке: Геннадий Кернес, Харьковский городской голова; Игорь Терехов, первый заместитель мэра; Александр Новак, секретарь горсовета; Татьяна Чечетова-Терашвили, заместитель мэра; Виктория Китайгородская, директор Департамента админуслуг горсовета.

Поскольку Кернес выдвигается от партии, а не как самовыдвиженец, то документы на регистрацию может подавать не сам кандидат, а его уполномоченное от партии лицо.

Напомним, с 10 сентября Кернес находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Новак.

15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на лечении в Германии.

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