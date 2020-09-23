Зеленский посетит полигон "Широкий Лан", где впервые применят Javelin

Президент Владимир Зеленский сегодня, 23 сентября, примет участие в учениях отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, где впервые в Украине будет применен американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщает "Укринформ".

Маневры будут проходить в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020". Основные задачи - наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности.

В учениях будет задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии, а также впервые будет применен ПТРК FGM- 148 Javelin.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с США на поставку ПТРК Javelin. До этого, в октябре, Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на $39 млн.

Первая партия "Джавелинов" на $47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Тогдашний посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017-го американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что президент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно. Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу.

Летом 2019 года Посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение и заключила контракт на покупку Javelin.

17 июня 2020 года в Украину прибыла партия американских ракет.