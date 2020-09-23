На Харьковщине задержали военкома при получении 8,5 тыс. гривен взятки

Он требовал деньги за выдачу приписного билета и постановку на учет.

На Харьковщине задержали военкома при получении 8,5 тыс. гривен взятки
Фото: Національна поліція

Полицейские Харьковщины разоблачили во взяточничестве военного комиссара, который требовал 8500 гривен за выдачу приписного билета и постановку на учет военнообязанных граждан.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Во вторник, 22 сентября, комиссар был задержан после получения 8,5 тыс. гривен, которые были изъяты на месте происшествия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег у раненого военнослужащего.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
В Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевойВ Украине обновили эпидемические зоны, Киев остается в оранжевой
Блок рекламы


Похожие новости
На админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, которая выдавала себя за украинкуНа админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, которая выдавала себя за украинку
В Одесской области задержали группу хасидов, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропускаВ Одесской области задержали группу хасидов, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска
СБУ изъяла контрабанду на 204 млн гривен и начала 47 расследований о коррупции на таможнеСБУ изъяла контрабанду на 204 млн гривен и начала 47 расследований о коррупции на таможне
Глава Харьковского окружного админсуда попалась на передаче $ 3 тыс. взяткиГлава Харьковского окружного админсуда попалась на передаче $ 3 тыс. взятки
В Беларуси в воскресенье на акциях протеста задержали 442 человекаВ Беларуси в воскресенье на акциях протеста задержали 442 человека
ГБР во Львове возглавил экс-следователь ГПУ, которого два года назад задержали нетрезвым за рулемГБР во Львове возглавил экс-следователь ГПУ, которого два года назад задержали нетрезвым за рулем
В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рициномВ США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рицином
В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"
На Закарпатье и Львовщине пограничники задержали хасидов-паломников, пытавшихся проникнуть в УкраинуНа Закарпатье и Львовщине пограничники задержали хасидов-паломников, пытавшихся проникнуть в Украину
Юрченко объявили подозрение в получении взятки и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (обновлено)Юрченко объявили подозрение в получении взятки и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости