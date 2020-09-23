На Харьковщине задержали военкома при получении 8,5 тыс. гривен взятки

Он требовал деньги за выдачу приписного билета и постановку на учет.

Полицейские Харьковщины разоблачили во взяточничестве военного комиссара, который требовал 8500 гривен за выдачу приписного билета и постановку на учет военнообязанных граждан.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Во вторник, 22 сентября, комиссар был задержан после получения 8,5 тыс. гривен, которые были изъяты на месте происшествия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег у раненого военнослужащего.