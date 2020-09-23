Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику

Поездка запланирована на 24 сентября.

Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября осуществит свою вторую заграничную поездку за время пандемии и посетит Словацкую Республику.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом", - говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается также, что во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Напомним, что первым зарубежным визитом Зеленского за время от начала пандемии коронавируса была поездка в Австрию. Президент встретился с федеральным канцлером Курцем и президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

В рамках визита было подписано два меморандума и соглашение.

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