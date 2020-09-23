Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику
Поездка запланирована на 24 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября осуществит свою вторую заграничную поездку за время пандемии и посетит Словацкую Республику.
Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.
"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом", - говорится в сообщении Офиса президента.
Отмечается также, что во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Напомним, что первым зарубежным визитом Зеленского за время от начала пандемии коронавируса была поездка в Австрию. Президент встретился с федеральным канцлером Курцем и президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.
В рамках визита было подписано два меморандума и соглашение.