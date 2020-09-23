Зеленский обсудил с премьером Канады либерализацию визового режима для граждан Украины

Президент Украины и премьер Канады провели телефонный разговор.

Зеленский обсудил с премьером Канады либерализацию визового режима для граждан Украины
Зеленський і Трюдо (архивне фото)
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили, среди прочего, возможность координации мер по преодолению коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины и премьер Канады также высказались за устранение искусственных препятствий для развития международной торговли и поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также обеспечение доступа всех стран к необходимым медицинским товарам.

Зеленский отметил заинтересованность украинской стороны в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.

"Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, которые путешествуют в Канаду", - сказал он.

Зеленский сообщил Трюдо о ситуации на Донбассе и шагах Украины по мирному урегулированию.

"Достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Спасибо за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнул президент.

Зеленский и Трюдо обсудили ход реформ в Украине и обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.

Напомним, в начале июля Зеленский сообщал, что Украина и Канада предпринимают шаги на пути к безвизовому режиму и намерены подписать соглашение о мобильности молодежи. В июне Зеленский заявлял, что Трюдо согласен упростить визовый режим для граждан Украины.

В 2016 году Канада отказалась отменять визы для украинцев.

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