Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии

Послом Украины в Тунисе назначен Владимир Хоманец, послом Украины в Нигерии стал Валерий Кирдода.

Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Тунисе и Нигерии. Украинские дипломатические представительства в этих государствах возглавят Владимир Хоманец и Валерий Кирдода.

Об этом говорится в указах №404/2020 и 405/2020, обнародованных на сайте главы государства.

Отмечается, что послом Украины в Тунисской Республике назначен Владимир Хоманец. Перед назначением на эту должность Хоманец работал начальником управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.

Послом Украины в Федеративной Республике Нигерия стал Валерий Кирдода. Ранее был послом Украины в Алжире и Мали.

Соответствующие указы подписаны Зеленским 22 сентября.

Напомним, вчера Владимир Зеленский

назначил чрезвычайным и полномочным послом Украина в Швеции Андрея Плахотнюка.

Ранее Зеленский назначил послов Украины в Государстве Израиль и Республике Казахстан.

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