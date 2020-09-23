Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии

Послом Украины в Тунисе назначен Владимир Хоманец, послом Украины в Нигерии стал Валерий Кирдода.

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Тунисе и Нигерии. Украинские дипломатические представительства в этих государствах возглавят Владимир Хоманец и Валерий Кирдода.

Об этом говорится в указах №404/2020 и 405/2020, обнародованных на сайте главы государства.

Отмечается, что послом Украины в Тунисской Республике назначен Владимир Хоманец. Перед назначением на эту должность Хоманец работал начальником управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.

Послом Украины в Федеративной Республике Нигерия стал Валерий Кирдода. Ранее был послом Украины в Алжире и Мали.

Соответствующие указы подписаны Зеленским 22 сентября.

Напомним, вчера Владимир Зеленский

назначил чрезвычайным и полномочным послом Украина в Швеции Андрея Плахотнюка.

Ранее Зеленский назначил послов Украины в Государстве Израиль и Республике Казахстан.