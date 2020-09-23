Названы темы первых президентских дебатов Трампа и Байдена

Первые президентские дебаты должны состояться 29 сентября в Западном резервном университете Кейса и в главном кампусе клиники Кливленда.

Названы темы первых президентских дебатов Трампа и Байдена
Фото: CNN

Темами первых дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост от Демократической партии Джо Байденом станут коронавирус, работа Верховного суда и планы работы на президентском посту.

Список тем во вторник объявил модератор первых дебатов, ведущий Fox News Крис Уоллес, пишет The Hill.

По словам Уоллеса, дебаты также коснутся экономики, вопросов насилия на расовой почве, а также прозрачности выборов.

Первые президентские дебаты должны состояться 29 сентября в Западном резервном университете Кейса и в главном кампусе клиники Кливленда.

Следующие президентские дебаты состоятся 15 и 22 октября. Вице-президент Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся на дебатах вице-президента 7 октября.

Сегодня Байден опережает Трампа в национальных опросах, а также по результатам исследований в колеблющихся штатах. Выборы президента США состоятся в ноябре этого года.

Напомним, ранее

президент США Дональд Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя. Такое заявление он сделал после слов Рея о влиянии РоSSии на выборы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя. Такое заявление он сделал после слов Рея о влиянии РоSSии на выборы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рициномВ США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рицином
В США спецслужбы пресекли попытку отравления президента ТрампаВ США спецслужбы пресекли попытку отравления президента Трампа
США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на БайденаСША ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена
В Портленде застрелили человека во время столкновений между сторонниками Трампа и участниками движения Black Lives MatterВ Портленде застрелили человека во время столкновений между сторонниками Трампа и участниками движения Black Lives Matter
В США арестовали бывшего советника президента Дональда ТрампаВ США арестовали бывшего советника президента Дональда Трампа
Демократы официально утвердили Байдена кандидатом в президенты СШАДемократы официально утвердили Байдена кандидатом в президенты США
Умер младший брат ТрампаУмер младший брат Трампа
МИД сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в БеларусиМИД сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в Беларуси
РоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена, - глава контрразведки СШАРоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена, - глава контрразведки США
Полиция Киева отчиталась о раскрытии более 1500 правонарушений с помощью системы “Безопасный город” с начала годаПолиция Киева отчиталась о раскрытии более 1500 правонарушений с помощью системы “Безопасный город” с начала года
Последние новости
Подгружаем последние новости