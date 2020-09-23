Названы темы первых президентских дебатов Трампа и Байдена

Первые президентские дебаты должны состояться 29 сентября в Западном резервном университете Кейса и в главном кампусе клиники Кливленда.

Темами первых дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост от Демократической партии Джо Байденом станут коронавирус, работа Верховного суда и планы работы на президентском посту.

Список тем во вторник объявил модератор первых дебатов, ведущий Fox News Крис Уоллес, пишет The Hill.

По словам Уоллеса, дебаты также коснутся экономики, вопросов насилия на расовой почве, а также прозрачности выборов.

Первые президентские дебаты должны состояться 29 сентября в Западном резервном университете Кейса и в главном кампусе клиники Кливленда.

Следующие президентские дебаты состоятся 15 и 22 октября. Вице-президент Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся на дебатах вице-президента 7 октября.

Сегодня Байден опережает Трампа в национальных опросах, а также по результатам исследований в колеблющихся штатах. Выборы президента США состоятся в ноябре этого года.

Напомним, ранее

президент США Дональд Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя. Такое заявление он сделал после слов Рея о влиянии РоSSии на выборы.