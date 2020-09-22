Максимальное количество коек в больницах, которые можно развернуть под ковид, составляет 50-52 тыс. - Степанов

Если и их не хватит, Минздрав может рассмотреть развертывание коек на стадионах.

Максимальное количество коек, которое в украинских больницах можно отвести для лечения больных коронавирусом, составляет 50-52 тысяч.

Сейчас выделено уже 36 тыс., Минздрав хочет увеличить это количество еще на 16 тыс. Об этом в интервью LB.ua сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть под ковид, это 50-52 тысячи. Больше нельзя. А эти все фантазии, что можно где-то развернуть койки... Я же говорю, что у нас в стране много фантазеров", - заявил он.

Степанов добавил, что в Украине нет необходимости разворачивать полевые госпитали, как это делалось в других странах.

"Если у нас заполнятся все койки, отведенные под ковид, то можем рассмотреть вопрос, на каких стадионах нам ургентно разворачивать койки. Но это будет очень временная мера", - отметил он.

Степанов подчеркнул, что количество заполненных коек является наиболее критическим показателем.

"Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограниченная", - добавил он.

Напомним, о необходимости подготовки еще 15 тыс. коек для больных коронавирусом Степанов сообщил еще 7 сентября. На тот момент было развернуто 35 тыс. мест для таких пациентов.