Офис привлечения инвестиций надеется за 3 года получить примерно 2,2 млрд долл. инвестиций

По предварительным расчетам Офиса привлечения инвестиций (UkraineInvest), за 2020-2022 года ожидается привлечение около 2,2 млрд долл. инвестиций в экономику Украины.



Как передает Укринформ, об этом на пресс- конференции "Украина: инвестиционные проекты вернут Украину в поле зрения иностранных инвесторов?" заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.



По его словам, сейчас Офис работает над 46 инвестиционными проектами и за период 2020-2022 годов предусматривает привлечение как минимум 2,2 млрд долл. в экономику Украины. С.Цивкач отметил, что около 527 млн ??долл. инвестиций в ближайшие год-полтора планируют осуществить компании, уже работающие в Украине.



"О работе UkraineInvest, мы планируем открыть от 10 до 15 наших международных представительств. Сейчас мы ведем победы с такими центрами, как Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм и другими столицами, где есть потенциальные инвесторы", - сообщил С.Цивкач.



Как сообщалось, Офис привлечения инвестиций является постоянно действующим совещательным органом при Кабинете министров Украины, который был создан постановлением правительства в октябре 2016 года с целью привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и усовершенствования имиджа государства как привлекательного для инвестирования страны. Работа UkraineInvest нацелена на обеспечение инвесторов актуальной информацией и советами об особенностях ведения бизнеса в Украине, а также о деятельности в основных отраслях экономики: агробизнесе, производстве, энергетике, инфраструктуре, сфере инновационных технологий. Основные направления деятельности Офиса привлечения инвестиций: формирование благоприятного инвестиционного климата; помощь инвесторам в ведении бизнеса в Украине; генерирование возможностей для увеличения инвестиций в экономику Украины.



Мероприятия, которые реализует UkraineInvest, включают проведение инвестиционных семинаров и встреч, участие в специализированных выставках, мероприятия в области прямого маркетинга, организацию визитов потенциальных инвесторов, поиск местных партнеров для потенциальных инвесторов, оказание помощи в получении необходимых разрешений и согласований и тому подобное.



