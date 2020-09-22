С начала войны на Донбассе погибли более 3,3 тыс. гражданских

В 2020 году на Донбассе погибли 18 гражданских, еще 87 получили ранения.

С начала войны на Донбассе погибли более 3,3 тыс. гражданских
Фото: uazmi.org

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с начала роSSийской агрессии на Донбассе зафиксировала гибель 3 тысяч 367 гражданских лиц и ранения 7 тысяч человек.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время презентации нового доклада о правах человека.

"С момента начала конфликта общее число погибших гражданских лиц 3 тысячи 367 человек, более 7 тысяч получили травмы и ранения", - сказала Богнер.

По ее словам, с 1 января по 31 июля 2020-го миссия зафиксировала гибель 18 и ранения 87 гражданских. Эти показатели на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Богнер отметила, что с 1 августа никто из гражданских не погиб, а также не было ни одного разрушения гражданских объектов в результате военных действий.

"Мы призываем стороны конфликта продолжать уважать это прекращение огня и полностью соответствовать положениям международного гуманитарного права", - добавила глава миссии.

Напомним, в феврале в ООН заявили, что от военных действий на Донбассе в течение 2019 года пострадали 167 гражданских. Около 35% жителей Донбасса пострадали от мин.

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