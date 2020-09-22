Президент Азербайджана назвал Украину близким стратегическим партнером

Он также заявил, что Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент Азербайджана назвал Украину близким стратегическим партнером
Призидент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: jam-news.net

Азербайджан относится к Украине как к близкому стратегического партнеру, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Алиев также заявил, что Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Со своей стороны Зеленский призвал азербайджанские компании к участию в большой приватизации украинских государственных предприятий.

Президент Украины также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с госпредприятием"Антонов".

"Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример - капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ "Чонгар", - сказал Зеленский.

Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Азербайджан определен в ней как один из стратегических партнеров.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения его национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

В конце прошлого года Украина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и Крыма.

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