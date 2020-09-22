В своем выступлении на Генассамблее ООН Трамп не упомянул об Украине и войне с РоSSией

Президент США Дональд Трамп произнес речь на заседании Генеральной ассамблеи ООН .

Видео его выступления опубликовал "Голос Америки".

"Имею честь обратиться к ООН . Прошло 75 лет с момента Второй мировой войны и создания этой организации. Но опять мы принимаем участие в большой глобальной битве. Мы отчаянно сражаемся против невидимого врага - китайского вируса, который забрал неисчислимое количество жизней в 188 странах", - начал свое выступление Трамп.

Он отметил, что США "обеспечили решительную мобилизацию со времен Второй мировой войны". "Мы оперативно сделали большое количество аппаратов ИВЛ, благодаря чему мы можем делиться ими с нашими друзьями и партнерами по всему миру", - отметил Трамп. Он также рассказал о принятых против пандемии мерах и о прогрессе США в изобретении вакцины.

Трамп призвал мир привлечь к ответственности Китай , который, по его словам, является ответственным за распространение вируса. Он также заявил, что КНР имеет влияние на Всемирную организацию здравоохранения.

Президент США также обвинил Китай в загрязнении окружающей среды.

Трамп перечислил внутренние достижения страны за время своей каденции. Среди прочего он вспомнил выход из ядерного договора с Ираном, борьбу с терроризмом и достижение мирных договоренностей на Ближнем Востоке.

Президент США также отметил, что работает над окончанием войны в Афганистане.

В прошлом году на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что готов к тому, чтобы снова заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут вносить свой вклад в ее развитие.