Геращенко: если Фокина не увольняют, то, очевидно, разделяют его риторику

Заявления представителя украинской переговорной стороны в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина демонстрируют то, что власть не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса. Такое мнение высказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность», Уполномоченный Президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 гг) Ирина Геращенко в видеообращении.

«В очередной раз общество перевозбуждено обсуждает очередные нелепые заявления Фокина, который додумался уже сказать как представитель украинской переговорной стороны в Трехсторонней контактной группе о том, что Украина напала на Украину из-за украинского языка. В это время, когда общество справедливо критикует эти нелепые заявления, украинская власть, которая стоит за этими заявлениями, еще раз демонстрирует, что она не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса», - говорит Геращенко.

Из-за отсутствия реакции со стороны представителей действующей власти на эти высказывания, по ее мнению, можно сделать вывод, что они их разделяют.

«В ТКГ не может быть самодеятельности. Все участники этих переговоров получают очень четкие директивы, лично от президента Зеленского и от МИД . И мы не видим на самом деле реакции самого Зеленского на эти очередные заявления «дедушки Фокина», которого делегировала в ТКГ его внучка. А это значит, что Зеленский разделяет эту риторику. В противном случае он давно должен был уволить Фокина», - убеждена Ирина Геращенко.

При этом, отмечает нардеп, переговорная группа с украинской стороны забыла о требованиях к РФ - о необходимости блока безопасности как ключевого в выполнении Минских соглашений.

"Второе. В это время, когда мы слышим снова и снова о том, что должна сделать Украина, совсем исчезла с повестки дня риторика, а что же должна сделать РоSSийская Федерация. Это РоSSийская Федерация не выполняет Минские соглашения. Она не выполняет ключевой блок безопасности, она не выполняет договоренности саммита в нормандском формате в декабре прошлого года о допуске международных гуманитарных миссий, в том числе и комитета Красного креста на оккупированные территории. РоSSия не освободила всех заложников. И Украина, когда сегодня говорят, что борется за освобождение всех на всех и говорит о ста людях, даже не называет ни одной фамилии. Почему? Почему пять предыдущих лет вся страна знала фамилии героев? Мы все болели, боролись за Сенцова, Кольченко, Сущенко, Асеева, Жемчугова, Варфоломееву. Мы знали всех заложников на оккупированных территориях в оккупированном Крыму и тюрьмах РФ . А сегодня это обезличенный список. Нам говорят о 100 людях. Почему вы не называете фамилии. Кто сегодня вообще этим занимается?» - говорит Геращенко.

Она призвала вернуться к к дорожной карте, которая была согласована в рамках консультаций нормандского формата на уровне советников президентов и канцлера, где прописана очередность блоков выполнения Минских соглашений. А также привлечь Министерство иностранных дел и парламент к политическому процессу, к тому, что происходит в Минске и т.д.