Мэр Николаева поклялся на Библии, что не зарабатывает на плитке

Александр Сенкевич в эфире ток-шоу ответил на вопрос о ремонте тротуаров в городе.

Мэр Николаева поклялся на Библии, что не зарабатывает на плитке
Фото: Скріншот відео

Городской голова Николаева Александр Сенкевич публично поклялся на Библии, что ни он ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки.

21 сентября в эфире шоу "Битва за город" журналист "НикВести" Иван Казория спросил Сенкевича о том, кому принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку.

"Действительно, у нас появилась Соборная площадь, которую успели окрестить «серой». Мы также видим, и вы об этом заявляли, что за десятилетие в городе стали ремонтировать тротуары. Мы видим, как наляписто в разных концах города появляется серая тротуарная плитка. В последнее время вас стали ассоциировать с этой серостью. Скажите, пожалуйста, кто автор бренда этого серого цвета? Это ваша идея, главного архитектора? Чья это задумка?" - спросил журналист.

Сенкевич ответил, что ожидал подобного вопроса, а для этого взял с собой Библию.

Фото: Скриншот видео

"Что касается серой плитки. Я ждал этого вопроса. Я взял с собой Библию. Кто не знает, я - верующий человек, я - христианин. Несмотря на то, что я - мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: «Я клянусь каждому из вас и Богу, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежал ни один завод по производству брусчатки или плитки». Я никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы мои фирмы или еще какие-то компании использовали бюджетные деньги", - сказал Сенкевич.

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