Мэр Николаева поклялся на Библии, что не зарабатывает на плитке

Городской голова Николаева Александр Сенкевич публично поклялся на Библии, что ни он ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки.

21 сентября в эфире шоу "Битва за город" журналист "НикВести" Иван Казория спросил Сенкевича о том, кому принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку.

"Действительно, у нас появилась Соборная площадь, которую успели окрестить «серой». Мы также видим, и вы об этом заявляли, что за десятилетие в городе стали ремонтировать тротуары. Мы видим, как наляписто в разных концах города появляется серая тротуарная плитка. В последнее время вас стали ассоциировать с этой серостью. Скажите, пожалуйста, кто автор бренда этого серого цвета? Это ваша идея, главного архитектора? Чья это задумка?" - спросил журналист.

Сенкевич ответил, что ожидал подобного вопроса, а для этого взял с собой Библию.

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"Что касается серой плитки. Я ждал этого вопроса. Я взял с собой Библию. Кто не знает, я - верующий человек, я - христианин. Несмотря на то, что я - мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: «Я клянусь каждому из вас и Богу, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежал ни один завод по производству брусчатки или плитки». Я никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы мои фирмы или еще какие-то компании использовали бюджетные деньги", - сказал Сенкевич.