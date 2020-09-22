На учениях в РоSSии упал истребитель Су-30

Экипаж катапультировался и уже эвакуирован.

На учениях в РоSSии упал истребитель Су-30
Су-30СМ (архивне фото)
Фото: iarex.ru

В Тверской области РоSSии во время осуществления планового учебно-тренировочного полета упал истребитель Су-30.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

Отмечается, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений не было.

Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена военная комиссия.

Су-30 - это советский, а ныне роSSийский истребитель, рассчитанный на два места. Предназначен для уничтожения воздушных целей в дневное и ночное время.

Напомним, в 2018 году РоSSия направила в аннексированный Крым более десяти истребителей Су-27 и Су-30 для усиления воздушных сил на полуострове.

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