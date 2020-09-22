ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова

Также партия утвердила список кандидатов в Киевраду и выдвинула кандидата в мэры Одессы.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" представила своих кандидатов на выборах городских голов Киева и Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба партии в фейсбуке.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидата в мэры Киева . Успехов, Александр Попов", - говорится в сообщении.

Также партия утвердила список кандидатов в Киевраду. В первую пятерку вошли: Александр Попов, Юлия Симунина, Михаил Царенко, Александр Плужник и Елена Букало.

Также отмечается, что на выборах мэра Одессы ОПЗЖ выдвинет Николая Скорика - бывшего главу Одесской ОГА (с 8 ноября 2013-го по 3 марта 2014 г.).

Александр Попов - бывший депутат Верховной Рады VI созыва от "Партии регионов". С 16 ноября 2010 года он возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. 14 декабря 2013 года Попов был отстранен от этой должности в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. 25 января 2014 года Попов был уволен.

Николай Скорик - глава Одесской областной государственной администрации с 8 ноября 2013-го по 3 марта 2014 года. Народный депутат Рады VIII созыва (фракция "Оппозиционный блок") и IХ созыва (фракция "ОПЗЖ»).