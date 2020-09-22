Степанов заявил, что не собирается покидать пост министра в случае победы на выборах в Одесский облсовет

"Депутат областного совета - это не та должность, которую нельзя совмещать с другой".

Степанов заявил, что не собирается покидать пост министра в случае победы на выборах в Одесский облсовет
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов не собирается покидать свой пост в случае победы на выборах в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Одесчина для меня, конечно, не чужой регион, я там очень много сделал, потратив 2,5 года своей жизни исключительно на развитие Одесской области. У нас единая команда, и я считаю, что это абсолютно нормально, когда для того, чтобы сделать какие-то вещи в стране, нужно иметь понимание на разных уровнях власти, в том числе, на уровне местной власти", - заявил он.

Степанов добавил, что "депутат областного совета - это не та должность, которую нельзя совмещать с другой".

"Ну, посмотрим, как будет. У меня нет мыслей переходить на другую работу", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что Одесская область - это не запасной аэродром на случай его отставки.

"Я думаю, что не произвожу впечатление человека, который готовит для себя запасной аэродром", - заявил Максим Степанов.

Напомним: о том, что Степанов возглавит список "Слуги народа" на выборах в Одесский областной совет, стало известно 16 сентября.

Максим Степанов заявил, что "принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в областной совет".

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