Почти 70% граждан Италии на референдуме поддержали сокращение парламента на треть

Решение урезать количество депутатов нижней палаты с 630 до 400 и верхней - с 315 до 200 уже одобрил парламент.

Почти 70% итальянских избирателей поддержали решение уменьшить численность депутатов в обеих палатах парламента страны с 945 до 600.

Об этом сообщает "Голос Америки"со ссылкой на предварительные результаты воскресного референдума.

Референдум проводили вместе с региональными выборами 20 сентября. Идею сократить численность депутатов проталкивала партия правительственной коалиции "Движение пяти звезд", утверждая, что уменьшение парламента сократит расходы и улучшит эффективность законодательного органа. Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо также заявил, что у парламентариев будет меньше привилегий.

Представители других партий смотрят на парламентскую реформу без энтузиазма, а ее критики говорят, что она "может повредить демократическим процессам".

Решение урезать количество депутатов нижней палаты с 630 до 400 и верхней палаты с 315 до 200 уже одобрил парламент Италии. Реформа вступит в силу вместе со следующими всеобщими выборами - в 2023 году.

Напомним, в 2017 году бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил с инициативой проведения референдумов об автономии во всех областях Италии.