В Минске коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг"

Кто-то из жителей повесил кусок белой ткани с надписью красными буквами.

В Минске коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг"
Фото: Скріншот відео

В столице Беларуси Минске кто-то из жителей повесил у себя на балконе кусок белой ткани с надписью красными буквами "Это не флаг", но коммунальщики его сняли с помощью подъемника.

Об этом сообщает TUT.by.

Очевидцы, снявшие процесс на видео, рассказали, что ткань с необычной надписью висела на балконе третьего этажа. На видео сотрудник коммунальных служб - человек без каски с сигаретой - поднялся на балкон и снял "флаг".

В местном ЖЭУ подтвердили, что ткань с балкона снимал представитель организации.

"Нарушены правила пользования жилыми помещениями - ст. 21.16 КоАП. Балкон - это инженерное оборудование жилого дома, он не входит в собственность жильца квартиры... Человек может пользоваться балконом, занимать его, но вывешивать за площадь балкона белье или другие посторонние предметы - запрещено. Просто нельзя", - подчеркнул директор ЖЭУ №3 Алексей Андреев.

Отвечая на вопрос, снимали ли с балконов с помощью вышек что-то другое, кроме бело-красно-белых флагов, он сказал, что снимали.

"Бывало, что люди вывешивали веревки, которые выдвигаются за балкон - мы тоже приезжали, это обрезали. Без разницы, какого цвета - красно-зеленое, черно-белое - на фасаде здания нельзя без согласования размещать посторонние вещи", - сказал Андреев.

Он также отметил, что владельцев квартир могут и не предупреждать о том, что с их балкона что-то должны снять или демонтировать.

Комментируя тот факт, что коммунальщик, снимавший эту ткань с балкона, находился без каски на высоте, курил при этом и выбросил окурок на землю, представитель ЖЭУ сказал: "Курить не запрещено. Когда он слез, окурок подняли и выбросили в мусорку".

Напомним, участники протестов в Беларуси используют национальный бело-красно-белый флаг, который стал символом борьбы за государственную независимость. Поэтому власти страны обязывают учреждения и организации, в том числе негосударственные, вывешивать на своих зданиях красно-зеленые флаги.

В августе здание киевской мэрии украсили национальным флагом Беларуси знак солидарности с протестующими.

Бело-красно-белый флаг был утвержден 25 марта 1917 года в Минске на Первом Белорусском конгрессе. Он был государственным флагом Белорусской Народной Республики (1918-1919), а также государственным флагом Республики Беларусь (1991-1995) после распада СССР. Однако уже в 1995-м после референдума решили восстановить флаг Белорусской Советской Социалистической Республики (красно-зеленый), но без серпа и молота.

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