Вице-президент Еврокомиссии Жосеп Боррель прибыл с визитом в Украину

На сегодня запланирована его встреча с Владимиром Зеленским.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября начал свой визит в Украину.

Об этом Боррель сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Мой визит в Украину сегодня начался со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и антикоррупционные институты и судебная реформа имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить желания украинского народа", - написал он.

Боррель обнародовал фотографию с главой правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталием Шабуниным, исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк и Нардепом "Слуги народа", членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасией Радиной.

Фото: witter.com/JosepBorrellF

На странице ЦПК в Facebook заявили, что передали Боррелю "детальное описание пророSSийских и проколомойских сил в парламенте, атакующих прозападный выбор Украины".

Отмечается, что также вице-президент Еврокомиссии сегодня должен встретиться с президентом Украины.

Напомним, что это первый визит Жозепа Борреля в Украину. Он был анонсирован 18 сентября.

Глава европейской дипломатии планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии коронавируса. В планах Верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Позже стало известно, что Боррель посетит Украину после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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