В Одесской области задержали группу хасидов, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска

Государственная пограничная служба 21 сентября задержала в Одесской области 11 паломников, которые пытались пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку от государственной границы на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус "Мерседес Спринтер". Им 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, не имеющих при себе документов", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине. Свое пребывание в пограничной зоне паломники пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Однако пограничники установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля.

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев доставили в пограничное подразделение.

Госпогранслужба направила в суд материалы об административном правонарушении. Иностранцам грозит запрет въезда на территорию Украины сроком на 5 лет и принудительное возвращение в страны происхождения.

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако в Украину пытались попасть тысячи паломников.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери 15 сентября обратился к президенту Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников.

16 сентября Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", где собрались паломники-хасиды. Ограничительные меры введены из-за распространения коронавируса.

17 сентября глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв призвал паломников, которые пытаются попасть в Украину, вернуться домой.

Офис президента считает, что белорусские власти непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают слухи, что украинская граница остается открытой с Беларусью, из-за чего в Украину пытается попасть большое количество паломников-хасидов.

18 сентября утром в Госпогранслужбе сообщили, что группу иностранцев-паломников пограничники обнаружили и задержали на Закарпатье, а еще одного остановили на границе с Польшей.

По состоянию на 18 сентября хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи".