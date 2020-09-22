Гусовский пошел в мэры Киева от партии бизнес-партнера Коломойского

Партия представила список кандидатов в Киевраду.

Гусовский пошел в мэры Киева от партии бизнес-партнера Коломойского
Фото: zamajbutne.com.ua

Киевская городская организация партии "За будущее" утвердила единый избирательный список кандидатов в депутаты от Киевской городской организации. На должность мэра Киева политсила выдвинула Сергея Гусовского, информирует пресс-служба партии.

Отмечается, что Сергей Гусовский - депутат Киевского городского совета, совладелец сети "Рестораны Гусовского", член совета директоров благотворительной организации "Фонд Восточная Европа" и наблюдательного совета Киево-Могилянской академии - своим приоритетом называет повышение качества жизни в столице.

В список, объявленный партией "За будущее", также вошли:

  • Денис Борисенко - действующий депутат Киевского областного совета;
  • Максим Борозенец, частный предприниматель, участник боевых действий, депутат Киевского городского совета VIIИ созыва;
  • Алексей Ботнаренко, начальник управления по делам ветеранов войны МВД;
  • Евгений Васили, частный предприниматель;
  • Марьяна Двулит, кандидат медицинских наук, врач, акушер-гинеколог;
  • Александр Дикий, депутат Киевского облсовета VI созыва, глава Красного креста Святошинского района;
  • Олег Калиниченко, частный предприниматель;
  • Вячеслав Каминский, врач, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины;
  • Сергей Конюшок, чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену;
  • Геннадий Кривошея, народный депутат VIIІ созыва (партия "Народный фронт");
  • Юлия Лобан, экономист, юрист, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;
  • Денис Силантьев, народный депутат Украины VIIІ созыва (Радикальная партия Олега Ляшко), спортсмен, призер Олимпийских игр.

Известный столичный ресторатор Гусовский на выборах мэра Киева в 2015 году баллотировался от "Самопомощи" и занял пятое место. В 2018 году его со скандалом исключили из рядов партии. В ответ почти весь состав фракции "Самопомощи" в Киевраде проголосовал за самороспуск и объединился в депутатскую группу "Киевская команда".

В начале 2019-го Гусовский вел переговоры о создании либеральной партии под условным названием "Люди важны" с тогдашним заместителем министра экономики Максимом Нефедовым. Это ни к чему не привело, и на киевских выборах в 2020 году Гусовский и Нефедов будут соперниками. Если Гусовский баллотируется в мэры от партии "За будущее", то Нефедов возглавит список партии "Голос".

Напомним, 20 мая депутатская группа "За будущее" оформилась в политическую партию, которую возглавил нардеп Игорь Палица, связанный с Игорем Коломойским. Палица и Тарас Батенко, принявший участие в учредительном съезде новой партии, ранее входили в руководство партии "Укроп".

В то же время партия "За будущее" в едином реестре зарегистрирована с октября 2019 года, ранее она называлась "Украина будущего". На парламентских выборах 2014 года ее список возглавлял Святослав Олейник, тоже приближенный к Игорю Коломойскому.

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