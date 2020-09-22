Гусовский пошел в мэры Киева от партии бизнес-партнера Коломойского

Киевская городская организация партии "За будущее" утвердила единый избирательный список кандидатов в депутаты от Киевской городской организации. На должность мэра Киева политсила выдвинула Сергея Гусовского, информирует пресс-служба партии.

Отмечается, что Сергей Гусовский - депутат Киевского городского совета, совладелец сети "Рестораны Гусовского", член совета директоров благотворительной организации "Фонд Восточная Европа" и наблюдательного совета Киево-Могилянской академии - своим приоритетом называет повышение качества жизни в столице.

В список, объявленный партией "За будущее", также вошли:

Денис Борисенко - действующий депутат Киевского областного совета;

- действующий депутат Киевского областного совета; Максим Борозенец, частный предприниматель, участник боевых действий, депутат Киевского городского совета VIIИ созыва;

частный предприниматель, участник боевых действий, депутат Киевского городского совета VIIИ созыва; Алексей Ботнаренко, начальник управления по делам ветеранов войны МВД;

начальник управления по делам ветеранов войны МВД; Евгений Васили, частный предприниматель;

частный предприниматель; Марьяна Двулит, кандидат медицинских наук, врач, акушер-гинеколог;

кандидат медицинских наук, врач, акушер-гинеколог; Александр Дикий, депутат Киевского облсовета VI созыва, глава Красного креста Святошинского района;

депутат Киевского облсовета VI созыва, глава Красного креста Святошинского района; Олег Калиниченко, частный предприниматель;

частный предприниматель; Вячеслав Каминский, врач, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины;

врач, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины; Сергей Конюшок, чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену;

чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену; Геннадий Кривошея, народный депутат VIIІ созыва (партия "Народный фронт");

народный депутат VIIІ созыва (партия "Народный фронт"); Юлия Лобан, экономист, юрист, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;

экономист, юрист, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва; Денис Силантьев, народный депутат Украины VIIІ созыва (Радикальная партия Олега Ляшко), спортсмен, призер Олимпийских игр.

Известный столичный ресторатор Гусовский на выборах мэра Киева в 2015 году баллотировался от "Самопомощи" и занял пятое место. В 2018 году его со скандалом исключили из рядов партии. В ответ почти весь состав фракции "Самопомощи" в Киевраде проголосовал за самороспуск и объединился в депутатскую группу "Киевская команда".

В начале 2019-го Гусовский вел переговоры о создании либеральной партии под условным названием "Люди важны" с тогдашним заместителем министра экономики Максимом Нефедовым. Это ни к чему не привело, и на киевских выборах в 2020 году Гусовский и Нефедов будут соперниками. Если Гусовский баллотируется в мэры от партии "За будущее", то Нефедов возглавит список партии "Голос".

Напомним, 20 мая депутатская группа "За будущее" оформилась в политическую партию, которую возглавил нардеп Игорь Палица, связанный с Игорем Коломойским. Палица и Тарас Батенко, принявший участие в учредительном съезде новой партии, ранее входили в руководство партии "Укроп".

В то же время партия "За будущее" в едином реестре зарегистрирована с октября 2019 года, ранее она называлась "Украина будущего". На парламентских выборах 2014 года ее список возглавлял Святослав Олейник, тоже приближенный к Игорю Коломойскому.