В Сенате подтвердили, что республиканцы планируют утвердить судью Верховного суда вместо Гинзбург к выборам

Глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что у Республиканской партии есть голоса за судью Верховного суда на замену Рут Гинзбург, а назначение должно состояться еще до президентских выборов.

Об этом пишет Huffpost.

"Они пытались уничтожить Бретта Кавано, чтобы занять место", - сказал Грэм о демократах, которые обещали блокировать любое назначение судьи Верховного суда от республиканцев.

"Это не сработает. У нас есть голоса, чтобы подтвердить замену судьи Гинзбург перед выборами, мы собираемся продвигаться вперед в комитете, собираемся сообщить о выдвижении от комитета в Сенат США , чтобы мы могли проголосовать перед выборами", - заявил он в эфире FOX News .

Если республиканцам это удастся, то шесть из девяти членов Верховного суда будут обязаны своим назначением Республиканской партии.

Сначала кандидатуру должен выдвинуть президент США , затем ее должны утвердить в Сенате. Как писал Reuters, шесть "республиканских" судей позволят Трампу контролировать важнейший судебный орган США . Решение Верховного суда даже может влиять на результаты выборов - в 2000 году судья Гинзбург позволила пересчитать голоса во Флориде, после чего победил Джордж Буш-младший.

Судьи Верховного суда США назначаются президентом с одобрения Сената пожизненно.

Напомним, что 18 сентября в своем доме в Вашингтоне умерла старейшая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Ей было 87 лет. Причина смерти - осложнения, вызванные раком поджелудочной железы. Гинзбург проработала в высшей судебной инстанции 27 лет и была известна как активная защитница прав женщин.

Трамп выразил надежду, что новый судья будет утвержден до очередных выборов президента, которые должны состояться в ноябре.

По словам Трампа, он рассматривает кандидатуры четырех или пяти женщин для замены Гинзбург.