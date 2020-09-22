Казахский миллионер Сейсембай встретился с Зеленским

Бизнесмен и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал работать над повышением эффективности реформ в Украине.

Об этом Сейсембай сообщил в Facebook.

"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - написал бизнесмен.

Бизнесмен добавил, что сейчас начнет решать много бытовых вопросов, планировать всю работу и собирать команду.

Также Сейсембай попросил не политизировать его сотрудничество с украинскими политиками.

"Прошу своих подписчиков и друзей не политизировать мою работу, а то все ботофермы и анонимные телеграмм каналы активизировались прямо. Я здесь буду помогать Украине. Речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом - эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата", - заявил бизнесмен.

Напомним, в феврале Зеленский предложил проводить ежемесячные встречи с представителями украинского бизнеса.