Фокин заявил, что может задуматься над выходом из ТКГ, если к нему не будут прислушиваться

"Если я не получу поддержку от власти, я вынужден буду уйти".

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что через месяц может выйти из ТКГ, если к нему не начнут прислушиваться.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио", пишет "Бабель".

"Если я не получу поддержку от власти, я вынужден буду уйти. Хотя знаю, что сейчас многие люди будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут положительных решений. Не потому, что меня сейчас полощут в грязи. Это меня не сломает. Если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, пожалуй, задумаюсь над этим", - заявил он.

Напомним, что ранее Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с одной, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связь с "предшественниками".