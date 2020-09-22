Минздрав возмущен массовым празднованием на Khortytsia Freedom в Запорожье

Министерство здравоохранения обратится в органы контроля по поводу массового празднования фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье, на котором собрались десятки тысяч человек.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, судя по фото. У нас ежедневно регистрируют более 3 тыс. больных, ежедневно умирают люди, увеличивается количество госпитализированных - обязательно собирать десятки тысяч людей на концерте? Этот вопрос к организаторам, к местной власти ... Я буду обращаться к коллегам, ответственным за меры контроля, относительно соответствующих действий и протоколов", - цитирует главу Минздрава Интерфакс-Украина.

Степанов спрогнозировал увеличение количества инфицированных коронавирусом после массового празднования.

"Понятно, что в Запорожской области после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных", - добавил министр.

По последним данным, сейчас в Запорожской области лабораторно подтверждено 3 034 случая, 100 из них - за последние сутки.