Минздрав возмущен массовым празднованием на Khortytsia Freedom в Запорожье

Степанов спрогнозировал увеличение количества инфицированных коронавирусом в области.

Минздрав возмущен массовым празднованием на Khortytsia Freedom в Запорожье
Фото: akzent.zp.ua

Министерство здравоохранения обратится в органы контроля по поводу массового празднования фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье, на котором собрались десятки тысяч человек.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, судя по фото. У нас ежедневно регистрируют более 3 тыс. больных, ежедневно умирают люди, увеличивается количество госпитализированных - обязательно собирать десятки тысяч людей на концерте? Этот вопрос к организаторам, к местной власти ... Я буду обращаться к коллегам, ответственным за меры контроля, относительно соответствующих действий и протоколов", - цитирует главу Минздрава Интерфакс-Украина.

Степанов спрогнозировал увеличение количества инфицированных коронавирусом после массового празднования.

"Понятно, что в Запорожской области после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных", - добавил министр.

По последним данным, сейчас в Запорожской области лабораторно подтверждено 3 034 случая, 100 из них - за последние сутки.

Музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom состоялся 19-20 сентября в парке Металлургов в Запорожье. В течение двух дней на трех сценах фестиваля выступили 30 групп. По сообщению СМИ, при входе на территорию фестиваля работники измеряли посетителям температуру, дезинфицировали руки, а также следили за наличием медицинских масок. Впрочем, на самом фестивале почти все присутствующие были без защитных масок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье акцию в поддержку ЛГБТ пытались забросать яйцами и петардамиВ Запорожье акцию в поддержку ЛГБТ пытались забросать яйцами и петардами
В Запорожье полиция разоблачила массовую смену избирательных адресовВ Запорожье полиция разоблачила массовую смену избирательных адресов
Минздрав прогнозирует снижение уровня вакцинации в 2020-мМинздрав прогнозирует снижение уровня вакцинации в 2020-м
Минздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусомМинздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом
Минздрав просит Минфин увеличить расходы на программу медицинских гарантийМинздрав просит Минфин увеличить расходы на программу медицинских гарантий
Telegram-канал, рекомендованный Минздравом, начал размещать политическую рекламуTelegram-канал, рекомендованный Минздравом, начал размещать политическую рекламу
Минздрав разрешит завершать самоизоляцию без повторного ПЦР-тестированияМинздрав разрешит завершать самоизоляцию без повторного ПЦР-тестирования
Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19
Мэр Ивано-Франковска возмущен отнесением города к "красной" зоне и просит пересмотреть это решениеМэр Ивано-Франковска возмущен отнесением города к "красной" зоне и просит пересмотреть это решение
Несмотря на заявления Минздрава, Институт Академии наук за полгода так и не получил средства на изготовление ПЦР-тестовНесмотря на заявления Минздрава, Институт Академии наук за полгода так и не получил средства на изготовление ПЦР-тестов
Последние новости
Подгружаем последние новости