СБУ изъяла контрабанду на 204 млн гривен и начала 47 расследований о коррупции на таможне
С начала года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.
С начала года Служба безопасности Украины изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 млн. гривен. Эти изъятия происходили, в частности, в рамках 38 досудебных расследований, а фигурантам дел объявлены подозрения по ст. 201 Уголовного кодекса Украины ("Контрабанда").
Среди предметов контрабанды встречаются оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и т.д., информирует пресс-центр СБУ.
Так, недавно СБУ задержала организатора канала сбыта огнестрельного оружия. Злоумышленники заказывали комплектующие на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. Сервисы доставки присылали их в Украину, как спортивное снаряжение. Здесь оружие собирали и продавали на интернет- аукционах.
Также Служба заблокировала вывоз контрабандой в Литву партии янтаря весом 113,5 кг.
Кроме изъятий и возбуждения дел о контрабанде, также применяются механизмы штрафов и доначисления таможенных платежей. В частности, за этот период по материалам СБУ наложено почти 32 млн. штрафов, а 91,6 млн гривен - сумма дополнительной пошлины, которую должны уплатить нарушители.
СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможенной границе. Сейчас 53 лицам сообщено о подозрении.
"Например, незаконные схемы с растаможкой автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях. А сотрудники постов «Черноморск» и «Одесса» Одесской таможни требовали средства от предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля", - сказано в сообщении.
Также подозрение объявлено и.о. начальника Житомирской таможни, который совершил растрату бюджетных средств.
С начала 2020 года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.
Напомним, в конце августа в Раде анонсировали усиление ответственности за контрабанду.