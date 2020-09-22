СБУ изъяла контрабанду на 204 млн гривен и начала 47 расследований о коррупции на таможне

С начала года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.

СБУ изъяла контрабанду на 204 млн гривен и начала 47 расследований о коррупции на таможне
Фото: censor.net.ua

С начала года Служба безопасности Украины изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 млн. гривен. Эти изъятия происходили, в частности, в рамках 38 досудебных расследований, а фигурантам дел объявлены подозрения по ст. 201 Уголовного кодекса Украины ("Контрабанда").

Среди предметов контрабанды встречаются оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и т.д., информирует пресс-центр СБУ.

Так, недавно СБУ задержала организатора канала сбыта огнестрельного оружия. Злоумышленники заказывали комплектующие на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. Сервисы доставки присылали их в Украину, как спортивное снаряжение. Здесь оружие собирали и продавали на интернет- аукционах.

Также Служба заблокировала вывоз контрабандой в Литву партии янтаря весом 113,5 кг.

Фото: Пресс-центр СБУ

Кроме изъятий и возбуждения дел о контрабанде, также применяются механизмы штрафов и доначисления таможенных платежей. В частности, за этот период по материалам СБУ наложено почти 32 млн. штрафов, а 91,6 млн гривен - сумма дополнительной пошлины, которую должны уплатить нарушители.

СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможенной границе. Сейчас 53 лицам сообщено о подозрении.

"Например, незаконные схемы с растаможкой автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях. А сотрудники постов «Черноморск» и «Одесса» Одесской таможни требовали средства от предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля", - сказано в сообщении.

Также подозрение объявлено и.о. начальника Житомирской таможни, который совершил растрату бюджетных средств.

С начала 2020 года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.

Фото: Пресс-центр СБУ

Напомним, в конце августа в Раде анонсировали усиление ответственности за контрабанду.

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