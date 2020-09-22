Шабунин получил результаты экспертизы: пожар в его доме - "100% умышленный поджог"

"Ни исполнители, ни, тем более, заказчики преступления не найдены".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что получил выводы экспертизы по пожару в его доме.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог", - написал он в фейсбуке.

Шабунин отметил, что не имеет права разглашать материалы производства Нацполиции.

"Поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет", - написал глава ЦПК.

"Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Господне чудо, что соседка среди ночи не спала. Ни исполнители, ни, тем более, заказчики преступления не найдены", - добавил он.

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

23 июля руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные подожгли его дом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

СМИ со ссылкой на слова соучредителя ОО "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк сообщали, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки. Однако в полиции это отрицают и попросили распространять информацию исключительно из официальных источников.