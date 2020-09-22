И.о. директора ГБР стал Алексей Сухачев

Сухачев назначен на должность по результатам открытого конкурса.

И.о. директора ГБР стал Алексей Сухачев
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

На сайте ведомства указано, что Сухачев назначен на должность по результатам открытого конкурса в августе 2020 года.

Родился в 1978 году в г. Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность". Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя руководителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, в марте в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, исполняющим обязанности директора ГБР был назначен Александр Соколов.

За назначение Венедиктовой на должность генпрокурора парламент проголосовал 17 марта. Президент сразу же подписал указ о ее назначении.

Должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с того времени был его заместитель Виктор Чумак, который подал в отставку после голосования Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований 27 декабря. В тот же день он назначил и.о. директора ГБР Венедиктову.

Александра Соколова назначили заместителем Венедиктовой в январе. До этого он работал в УСБУ в Харьковской области.

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