И.о. директора ГБР стал Алексей Сухачев

Сухачев назначен на должность по результатам открытого конкурса.

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

На сайте ведомства указано, что Сухачев назначен на должность по результатам открытого конкурса в августе 2020 года.

Родился в 1978 году в г. Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность". Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя руководителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, в марте в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, исполняющим обязанности директора ГБР был назначен Александр Соколов.

За назначение Венедиктовой на должность генпрокурора парламент проголосовал 17 марта. Президент сразу же подписал указ о ее назначении.

Должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с того времени был его заместитель Виктор Чумак, который подал в отставку после голосования Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований 27 декабря. В тот же день он назначил и.о. директора ГБР Венедиктову.

Александра Соколова назначили заместителем Венедиктовой в январе. До этого он работал в УСБУ в Харьковской области.