Зеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и Крыма

По его мнению, роSSийская агрессия против Украины свидетельствует о попытке РоSSии "вернуться к распределению сфер влияния в мире".

Зеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и Крыма
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Оккупация Крыма и части Донбасса роSSийскими войсками свидетельствует о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"75 лет назад основание ООН стало следующим символом, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и роSSийская военная агрессия РоSSии в Донбассе доказывают, что это урок не усвоен", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что роSSийская агрессия против Украины привела к началу войны в Европе. По мнению Зеленского, такой акт свидетельствует о попытке РоSSии "вернуться к распределению сфер влияния в мире".

"В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения радикальных результатов", - сказал Зеленский.

Напомним, что 15 сентября состоялось официальное открытие 75-й сессии Генассамблеи ООН, 21 сентября - торжественное празднование 75-й годовщины создания ООН, на 22 сентября запланировано начало общих прений.

В начале сентября

пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что президент Владимир Зеленский

планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в онлайн-режиме 23 сентября.

В прошлом году Зеленский уже выступал в ООН, он провозгласил антивоенную речь.

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