Глава НАПК обвинил руководство ГБР в давлении

В НАПК связывают вызов на допрос главы ведомства с попыткой агентства разрешить конфликт интересов у руководителей ГБР.

Глава НАПК обвинил руководство ГБР в давлении
Олександр Новіков
Фото: nazk.gov.ua

Руководство Государственного бюро расследований (ГБР) пытается оказать давление на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за попыток агентства разрешить конфликт интересов у руководителей ГБР - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, говорится в сообщении на сайте Нацагентства.

Отмечается, что НАПК недавно направило главе Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому письмо. В нем указывается, что заместитель директора ГБР Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана.

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности", - отметил Новиков.

НАПК также внесло предписание в. о. директора ГБР Александру Соколову. Тот не предоставил сотрудникам ГБР информации о конфликте интересов у него и его заместителя. По версии НАПК, Александр Соколов "не осуществил меры по устранению конфликта интересов", насчитав премию и другие выплаты самому себе.

После этого, по словам Новикова, он был вызван на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях экс-руководства НАПК более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций.

"Мы связываем эти вызовы, которые состоялись с тем, что Национальное агентство осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР - фактически препятствует осуществлению этих функций", - сказал Александр Новиков.

Напомним, ранее НАПК начало проверку деклараций 19 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров. С начала перезапуска НАПК в проверку взято 522 декларации.

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