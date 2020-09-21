Оккупанты применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Марьинки и Водяного

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Оккупанты применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Марьинки и Водяного
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так недалеко от Марьинки враг провоцировал наших военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное", - говорится в вечерней сводке.

Сообщается, что боевых потерь вследствие вражеских выстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности Вооруженных сил Украины на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Оккупанты открывали провокативный огонь по ВСУ близ Марьинки.

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