Украина предложила МВФ начать работу миссии онлайн
Глава украинского правительства заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы президента и правительства Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил начать работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда, в онлайн-режиме.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что Шмыгаль сегодня провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Глава украинского правительства заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы президента и правительства Украины.
"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал Шмыгаль.
Он также сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.
Об ответе МВФ на предложение Украины в сообщении не сказано.
Напомним, 21 августа постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении Международного валютного фонда (МВФ) продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Вместе с тем, по его словам, дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда, еще не определена.