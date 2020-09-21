Гордон считает, что во второй тур выборов киевского мэра выйдет Смешко

Журналист Дмитрий Гордон почти уверен, что во второй тур выборов киевского мэра выйдет Игорь Смешко. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24", предложив пари ведущему Тиграну Мартиросяну. Причем спор был не на интерес, а на бутылку коньяка.

"Спорим на бутылку коньяка. Я говорю, что в финале выборов мэра сойдутся Виталий Кличко и Игорь Смешко", - предложил Гордон коллеге.

Мартиросяну, конечно, ничего не оставалось, как согласиться. Гордон тут же привел свои рассуждения, не лишенные логики. После разочарования, постигшего электорат с продвижением во власть некомпетентных "слуг", в стране возник огромный запрос на профессионалов у власти. А бывший глава СБУ Игорь Смешко как раз таковым и является. Поэтому Гордон считает, что Смешко очень верно поступил, возглавив список своей партии "Сила и честь" в походе за места в киевской мэрии.

"После того, как люди увидели, в том числе в Киеве , что с кондачка не получается у новой власти, что надо все-таки быть образованным, подготовленным и знающим, как строить государство и город, появляется огромный запрос общества на такого человека, как Игорь Смешко", - прорекламировал Дмитрий Гордон экс-главу СБУ .

При этом он тут же сделал ремарку, что он на Смешко не работает, а потому не рекламирует кандидата, а просто высказывает свое мнение.

Никто иной, кроме Смешко, Виталию Кличко не сможет составить достойной конкуренции, уверен журналист. В этой связи Гордон скептически отозвался о заказных рейтингах, которые периодически публикуются штабами разных кандидатов, "рисующих" своим патронам заоблачные проценты.

"Все время сижу с планшетом, читаю – выскакивает реклама: "Пальчевский догоняет Кличко. У Кличко – 23%, у Пальчевского – 22%. Вот он уже скоро перегонит...". Дешевые понты для приезжих. Я могу с вами пари заключить, если хотите, что Пальчевский не то, что не пройдет во второй тур, а даже не заведет свою партию в Киевсовет. Окажется вообще нигде", - предложил еще одно пари Гордон.

Видимо, одной бутылки коньяка ему показалось недостаточно… Кроме того, Гордон не мог не упомянуть о пари, которые заключили между собой Пальчевский и Мартиросян. Пальчевский утверждает, что Гордон также будет баллотироваться в мэры Киева . Платежным средством в этом пари также стала бутылка коньяка. Гордон сказал, что он ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в мэрской гонке.

"Андрей Иванович поспорил на бутылку коньяка с вами. Я могу торжественно сказать, что он проспорил", - подвел черту под чужим спором Гордон.

Единственный человек, который может коренным образом повлиять на избирательный пасьянс в борьбе за кресло киевского мэра – бывший президент Петр Порошенко, считает Дмитрий Гордон. Если он решит баллотироваться в мэры, а такие слухи ходят, то вполне может вытеснить Смешко со второго тура и сойтись в решающей схватке с боксером-супертяжем. Правда, тут уж Дмитрий Гордон не стал спорить на бутылку. Видимо, боится спиться за выборы.

Напомним, ранее Виталий Кличко отказался от поддержки партии Порошенко на выборах киевского градоначальника. Он заявил, что будет идти лишь со своим "Ударом", силы которого хватит, чтобы сокрушить крепость любого противника.