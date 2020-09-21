В "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ Сытника

По словам парламентария, в Верховной Раде разработают, внесут и проголосуют законопроект, который позволит уволить Сытника.

В "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ Сытника
Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура рассказал, как в Верховной Раде планируют выполнить решение Конституционного суда о несоответствии назначения Артема Сытника головой НАБУ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Zik.

По словам парламентария, в Верховной Раде разработают, внесут и проголосуют законопроект, который позволит уволить Сытника.

"В ближайшее время выработают законопроект, внесут его и проголосуют, чтобы Сытника можно было уволить. Это написано в решении Конституционного Суда, нужно привести в соответствие с решением КСУ. Что будет назначаться по другой процедуре руководитель НАБУ, после этого Сытник будет уволен", - сказал Качура.

При этом Качура не смог ответить на вопрос о возможных сроках внесения и рассмотрения подобного законопроекта.

Как известно, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в КС указ президента Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. Шестой президент Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционных поправок не поддержала Рада.

28 августа КС признал неконституционным Указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что "примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Владимир Зеленский должен издать указ об увольнении Сытника.

Сам Артем Сытник заверил, что не намерен подавать заявление об увольнении или идти в отставку.

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