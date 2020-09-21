Кабмин поручил Минстратегпрому набрать за границей заказов на 1 млрд долл.

Кабмин поручил Минстратегпрому набрать за границей заказов на 1 млрд долл.

Кабинет министров Украины (Кабмин) поручил Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) обеспечить отрасль заказами не менее  чем на 1 млрд долл. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, промышленность остается одним из главных приоритетов правительства. По его словам, Минстратегпром будет содействовать экспортным заказам в промышленности.

"Уже есть первые договоренности, результат которых, я уверен, мы увидим уже в следующем году. Ключевой показатель эффективности для министерства очень простой: не менее 1 млрд долл. заказов на внешних рынках для нашей промышленности", – отметил Д.Шмыгаль.

Напомним, что правительство создало Минстратегпром 22 июля. Новый орган возглавил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Кабмин определил Минстратегпром как главный орган исполнительный власти, который формирует государственную промышленную и военно-промышленную политику, политику в сфере оборонного заказа, оборонно-промышленного комплекса, самолетостроения и космической деятельности.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада требует от Кабмина обеспечить Донбасс бесперебойным водоснабжениемРада требует от Кабмина обеспечить Донбасс бесперебойным водоснабжением
Кабмин легализовал электронный ИНН и справки переселенцевКабмин легализовал электронный ИНН и справки переселенцев
Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о "зеленом коридоре" для хасидовЛукашенко поручил правительству договориться с Украиной о "зеленом коридоре" для хасидов
ГУД просит увеличить финансирование из бюджета на свои медучреждения до 1 млрд гривенГУД просит увеличить финансирование из бюджета на свои медучреждения до 1 млрд гривен
В Польше нашли два "тайника Новака" с наличными на миллион долларовВ Польше нашли два "тайника Новака" с наличными на миллион долларов
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску $1,5 млрд кредитаПутин подтвердил, что Москва выдаст Минску $1,5 млрд кредита
Зеленский подписал закон, позволяющий получить от ЕС 1,2 млрд помощиЗеленский подписал закон, позволяющий получить от ЕС 1,2 млрд помощи
Кабмин поручил провести аудит средств фонда covid-19Кабмин поручил провести аудит средств фонда covid-19
Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 годКабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год
Последние новости
Подгружаем последние новости