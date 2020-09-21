Осеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Вместо осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы решено провести расширенное заседание учредительного комитета.

Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, передает Укринформ.

Расширенное заседание комитета, который будет действовать от имени всей ПАСЕ , запланировано на 12-13 октября с возможностью продолжения работы 22-23 октября.

Как заявил президент ПАСЕ Рик Дамс, в заседаниях смогут принять участие все делегаты Ассамблеи.

Решение о формате заседания - физический или виртуальный - президент ПАСЕ должен принять до 25 сентября.

В этом году осенняя сессия ПАСЕ планировалась на 12-16 октября. Но из-за эпидемии коронавируса в Ассамблее большинство мероприятий было отменено или переведено в формат видеоконференций.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса перенесли Всемирный экономический форум в Давосе. "Давосские диалоги" проведут в онлайн-формате.