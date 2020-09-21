Литва разрешила въезд 262 белорусам

Уже прибыли 69 граждан Беларуси, еще 18 человек попросили убежища.

По гуманитарным причинам Литва позволила приехать в страну 262 белорусам, уже прибыли - 69, еще 18 человек попросили убежища.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на МВД Литвы.

"Правительство Литвы утвердило исключения для порядка прибытия в страну граждан Беларуси по особым гуманитарным причинам в середине августа, когда белорусский режим начал жестоко подавлять мирные акции протеста", - говорится в сообщении.

Белорусам, которые стремятся прибыть в Литву по гуманитарным причинам, за разрешением необходимо обращаться в посольство Литвы в Беларуси по вопросу выдачи шенгенских виз и предоставить информацию, подтверждающую гуманитарные причины.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Минск "вынужден" закрыть государственные границы с Литвой и Польшей и усилить охрану границы с Украиной.

В Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границ.

В августе Латвия, Литва и Польша заявили, что готовы принять политических беженцев из Беларуси.